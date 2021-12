Acquisto nuovi treni ad alta velocità in Italia e Spagna, BEI finanzia FS Italiane

(Teleborsa) -sostiene l’acquisto di convogli moderni ad alta velocità da parte dicontrollata di, sottoscrivendo in private placement un green bond emesso dadi cui Trenitalia beneficerà attraverso intercompany loan. Il progetto rinforza l'espansione dell'alta velocità e del trasporto sulla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) in Italia e Spagna, promuovendo un mercato ferroviario unico e il trasferimento del traffico stradale e aereo a quello ferroviario, in linea con il 4th Railway Package dell'Unione Europea (UE)". È questo l’obiettivo del finanziamento della Banca dell’UE annunciato oggi dallSul totale di 550 milioni di euro approvati per l’intero progetto che prevede l’acquisto di 34 convogli, la prima tranche di 350 milioni è stata perfezionata oggi attraverso la sottoscrizione di un green bond a valere sul Programma EMTN della Holding FS, che conferma l’impegno del Gruppo FS nell’ambito della finanza sostenibile.La BEI - chiarisce la nota -e verranno utilizzati sulle linee spagnole ad Alta Velocità (AV) Madrid-Siviglia-Malaga, Madrid-Barcellona e Madrid-Valencia-Alicante. I restanti 14 convogli saranno gestiti da Trenitalia e saranno operativi sulle linee ferroviarie Torino-Trieste e Milano - Napoli - Salerno-Reggio Calabria. Il progetto permetterà a Trenitalia di modernizzare la flotta esistente per le linee italiane e, allo stesso tempo, di aumentare la competitività e l’espansione del gruppo italiano nell’alta velocità fuori dall’Italia.Si tratta della prima sottoscrizione di un green bond da parte della BEI, e pertanto la prima operazione nell'ambito delapprovato dal Gruppo BEI a fine maggio 2021 e allineato alle best practices e alla tassonomia europea, per cui la Holding FS ha ricevuto anche una opinion da Sustainalytics che ha certificato la greenness e per la prima volta larispetto alle linee guida della EU, confermando ancora FS come emittente green virtuoso sul mercato europeo. Inoltre, anche per questa operazione è confermata la certificazione dalla Climate Bonds Initiative, organizzazione no profit che promuove a livello mondiale la finanza sostenibile come strumento per contrastare i cambiamenti climatici, in linea con l’obiettivo del, Vicepresidente della BEI, ha commentato:, intensificando gli sforzi e gli investimenti per completare la rete transeuropea di trasporto e sostenere la trasformazione della mobilità verso un futuro a basse emissioni di carbonio è uno degli obbiettivi chiave della BEI. Grazie a questa operazione, FS potrà modernizzazione le flotte esistenti in Italia e espandere la propria attività in Spagna, aumentando la competitività nel settore dell’alta velocita e del trasporto sostenibile.”“Sono molto soddisfatto di questa ulteriore emissione di Green Bond finalizzata a potenziare la flotta dei treni ad alta velocità in Italia e in Europa – così l’AD di FS Italiane,che ha poi proseguito – E’ motivo di orgoglio per il Gruppo FS essere i primi a beneficiare del finanziamento della BEI che, sottoscrivendo questa tranche, ha sottolineato il nostro impegno verso una mobilità sempre più sostenibile”.Ancora una volta l’Italia si conferma principalequale prima società europea a usufruire dello strumento, a conferma dell’impegno condiviso da parte di FS e BEI verso la finanza sostenibile e verde. Inoltre, si prevede che i finanziamenti del prestito BEI saranno destinati alle emissioni dei Climate Awareness Bonds della Banca stessa, a conferma forte del ruolo di leadership consolidato in quasi