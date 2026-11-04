Crédit Agricole Italia-FEI, accordo per 830 milioni di euro di nuovi finanziamenti a PMI e Mid-Cap

(Teleborsa) - Crédit Agricole Italia rafforza il proprio impegno a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano attraverso la sottoscrizione di un accordo di garanzia da 580 milioni di euro con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI). L'operazione, sostenuta dal programma europeo InvestEU, consentirà alla Banca di attivare circa 830 milioni di euro di nuovi finanziamenti a favore di oltre 2.500 imprese.



Nel dettaglio, la garanzia di portafoglio, con copertura fino al 70%, è destinata a supportare nuovi finanziamenti per imprese esistenti e start-up, con focus su PMI (meno di 250 addetti) e Small Mid-Cap (massimo fino a 500 dipendenti).



"Sostenere la transizione verde e digitale delle imprese è fondamentale per rafforzare la competitività dell'Italia e dell'Europa - ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI - La collaborazione tra il Gruppo BEI e il sistema bancario permette di accompagnare le imprese in questo percorso, favorendo innovazione e una crescita sostenibile".



"L'accordo con il FEI testimonia la nostra volontà di essere al fianco del tessuto produttivo con strumenti concreti, tempestivi e accessibili - ha aggiunto Roberto Ghisellini, Condirettore Generale di Crédit Agricole Italia - In una fase complessa di mercato, in cui la rapidità di risposta e l'efficienza dei costi fanno la differenza per la competitività delle imprese, abbiamo scelto di investire su una soluzione che ambisce a ridurre significativamente i tempi associati alle procedure di accesso alle garanzie. Con i due nuovi portafogli non ci limitiamo a erogare credito, ma guidiamo attivamente le PMI e le Small Mid-Cap italiane lungo i pilastri strategici della transizione ecologica e dell'innovazione digitale, accelerando la loro crescita sia sul mercato interno sia su scala globale".

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