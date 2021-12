L'indice dei titoli bancari in Italia mostra una performance modesta (+0,48%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento tentennante per il, che registra solo un trascurabile rialzo, in raffronto all', che avanza a grandi passi.Ilha aperto a quota 9.949,6, in crescita di 47,45 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l'schizza dell'1,52% a 96.Nel, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,86%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,60%.Tra i titoli adell'indice bancario, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,38%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,67%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,54%.Tra ledi Milano, risultato positivo per, che lievita dell'1,18%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,76%.