Sanofi intende acquistare Amunix Pharma per 1 miliardo di dollari

Sanofi

(Teleborsa) -ha stipulato un, società statunitense di immuno-oncologia. La pipeline di Amunix offre "una forte corrispondenza strategica" con l'attenzione di Sanofi sullo sviluppo di terapie antitumorali potenzialmente trasformative in immuno-oncologia, evdienzia una nota. Secondo i termini dell'accordo, Sanofi acquisirà Amunix con une fino a 225 milioni di dollari al raggiungimento di determinati traguardi di sviluppo futuri. Il gruppo farmaceutico francese è sotto pressione per rilanciare la sua pipeline di farmaci, dopo i risultati deludenti nella corsa al vaccino per la Covid-19."Questa acquisizione dimostra il nostro impegno costante nell'investire in promettenti piattaforme di ricerca e scoperta", ha affermato John Reed, Global Head of Research & Development presso Sanofi. "La piattaforma tecnologica Amunix utilizza un approccio biologico intelligente di nuova generazione per, risparmiando i tessuti normali, offrendo così la promessa di opzioni di trattamento più efficaci e più sicure per i malati di cancro", ha aggiunto.