iCapital valutata 7,5 miliardi di dollari nell'ultimo round

(Teleborsa) -, società fintech statunitense che intende plasmare il futuro degli investimenti, ha raccolto oltre 820 milioni di dollari con il completamento del suo ultimo round di finanziamento, co-guidato e finanziato dal gestore patrimoniale T. Rowe Price e e dall'hedge fund SurgoCap Partners, portando laCona livello globale sulla sua piattaforma, inclusi 257 miliardi di dollari in asset di piattaforme alternative, iCapital intende trasformare il panorama della gestione patrimoniale e patrimoniale attraverso tecnologia, infrastrutture dati e soluzioni aziendali end-to-end che supportano gli investimenti su larga scala."Questa raccolta di capitali riflette l'entusiasmo dei nostri investitori per l'opportunità che abbiamo di trasformare l'esperienza di investimento. Ancora più importante, ci consente di accelerare il lavoro che conta di più: offrire un valore differenziato ai nostri clienti - ha dichiaratodi iCapital - Sono il fulcro di tutto ciò che facciamo e questo finanziamento ci garantisce di anticipare le loro esigenze, oggi e in futuro. Con l'accelerazione della domanda di investimenti alternativi, strutturati e rendite, continuiamo a impegnarci a fornire soluzioni scalabili che forniscano a consulenti, gestori di fondi e altri fornitori di infrastrutture all'interno dell'ecosistema la tecnologia, i dati e gli insight di cui hanno bisogno per personalizzare il loro business e offrire un servizio eccezionale a clienti e stakeholder".Dalla sua nascita nel 2013, iCapital hae continua a investire nelle sue capacità tecnologiche e formative in tutte le aree geografiche per offrire le sue soluzioni e i suoi strumenti a gestori patrimoniali, asset manager e banche a livello globale. L'azienda ha, tra cui recenti transazioni con Mirador, AltExchange e Parallel Markets, e ha raddoppiato la sua base di dipendenti negli ultimi anni, raggiungendo quota 1.875 in 16 uffici globali.