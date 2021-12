Sisal, niente quotazione in borsa. La compra Flutter Entertainment

(Teleborsa) - Niente quotazione a Piazza Affari per Sisal, uno dei principali operatori in Italia di scommesse, giochi e lotterie., gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha annunciato ufficialmente, che l'aveva a sua volta acquisita nel 2016, per 1,9 miliardi di euro. La transazione dovrebbe essere completata durante il secondo trimestre del 2022 e si prevede che aumenterà gli utili rettificati nei primi 12 mesi successivi al completamento.Nei 12 mesi a dicembre 2021, Sisal prevede di generareper 694 milioni di euro e undi 248 milioni di euro, con il 58% di quest'ultimo proveniente dalla sua offerta online e il resto proveniente da una combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie. Circa il 90% dell'EBITDA 2021 di Sisal è generato in, con la restante quota proveniente dalle operazioni di lotterie regolamentate in. L'azienda impiega oggi circa 2.500 persone."Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming - ha commentato- Grazie al nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo".Flutter Entertainment vedecon l'acquisizione di Sisal. In particolare, sfruttando il canale retail di Sisal per aumentare i depositi online per i marchi Flutter esistenti (PokerStars e Betfair), migliorando l'offerta di scommesse sportive di Sisal utilizzando il know how di Flutter e potenziando il prodotto casinò di Sisal fornendogli l'accesso ai contenuti di gioco interni di Flutter.