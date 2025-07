LU-VE, 10 anni di quotazione in Borsa. Liberali: cresciuti molto e rapidamente

LU-VE Group

(Teleborsa) - "Quando ci presentammo al mercato 10 anni fa, mio padre disse che era "un atto d'amore verso l'azienda". Un amore che è stato ripagato, perché". Lo ha dettodi, a margine dell’evento per il decennale della prima quotazione in Borsa Italiana.Nel 2015, LU-VE Group ha avviato il proprio percorso in Borsa italiana al mercato, per poi salire all'(2017) e allo(2022). È stato l'inizio di un percorso di crescita e trasformazione che ha portato il Gruppo a diventare una realtà internazionale di riferimento."La quotazione ci ha permesso- ha raggiunto Liberali - Ha creato valore per tutte le persone che ci hanno creduto dentro e fuori dal gruppo. Ringrazio le donne e gli uomini di LU-VE che hanno reso possibile tutto questo con la loro passione e il loro impegno".