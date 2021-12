Il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari è in territorio positivo (+1,00%), guizzo positivo per Basicnet

comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

mid-cap

Unieuro

Ftse SmallCap

Basicnet

Netweek

Unieuro

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 140.602,6, in crescita di 1.405,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 690, dopo aver avviato la seduta a 687.Tra leitaliane, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,67%.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,49%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,71%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,67%.