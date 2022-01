NIO, Xpeng e Li Auto, vendite in aumento per i produttori cinesi di auto elettriche

Tesla

(Teleborsa) - Oltre che da, che ha registrato il nuovo record per consegne trimestrali, giungono altre notizie positive dal mondo dei. Le aziende cinesihanno chiuso il 2021 con risultati in grande aumento, facendo ben sperare per l'andamento del settore nell'anno appena iniziato.ha consegnato 10.489 veicoli a dicembre 2021 (+49,7% anno su anno), 25.034 veicoli nei tre mesi chiusi a dicembre 2021 (+44,3%) e complessivamente 91.429 veicoli nel 2021 (+109,1%).ha consegnato 16.000 veicoli a dicembre 2021 (+181% anno su anno), 41.751 veicoli nel quarto trimestre del 2021 (+222%) e 98.155 veicoli in totale nel 2021 (+263%).ha consegnato 14.087 veicoli a dicembre 2021, con un aumento del 130% anno su anno, mentre le consegne totali nel 2021 hanno raggiunto 90.491 (+177,4%).