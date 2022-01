ITA Airways pronta ad accogliere Lufthansa

(Teleborsa) - Ilguarda al futuro, ovvero al dopo pandemia, quantunque le compagnie aeree si accingano a gestire una fase operativa caratterizzata da sensibile contrazione dei flussi di passeggeri prevista nei mesi di gennaio e febbraio.è in procinto di scegliere il partner industriale che dovrà contribuire ad allargare il network e le voci di corridoio danno per favorita Lufthansa. Il gruppo tedesco sarebbe propenso ad acquisire una quota significativa del capitale di Ita, non meno del 15-20% con possibilità di arrivare al 40%.Una mossa tale da permettere adi entrare con un peso maggiore nel mercato italiano, consentendo a Ita di rafforzare la propria presenza a Fiumicino. L’allontanamento da Air France si accompagnerebbe anche a quello da, che a suo tempo aveva corteggiato lungamente Alitalia che cercava un’ancora di salvezza quando era commissariata. Un vero e proprio cambio di rotta, che significherebbe un passo deciso verso quella discontinuità invocata sul piano commerciale.