Sciopero nazionale nel trasporto aereo: oltre 210.000 passeggeri a rischio disagi

(Teleborsa) - Giornata complicata per chi vola oggi,, a causa delloche coinvolge il personale delle società di. L’agitazione sindacale, indetta per l’intera giornata, sta avendo un impatto significativo sulla regolarità dei voli in tutta Italia, con ritardi, cancellazioni e variazioni dell’operativo.Secondo le stime di. Lo sciopero arriva in un momento particolarmente delicato, in piena alta stagione, con milioni di italiani e turisti stranieri in viaggio per vacanze, rientri o motivi di lavoro.L’Enac ha pubblicato sul proprio sitoche saranno operativi nonostante l’agitazione. Restano attive le fasce orarie protette –– durante le quali i voli devono essere effettuati. Al di fuori di questi orari, si prevedono numerose cancellazioni, in particolare sui voli nazionali e a corto raggio.In caso di, che può consistere in una riprotezione su un altro volo, un rimborso, o – nei casi più critici – fornitura di pasti, hotel e trasporti alternativi. Se il vettore non fornisce un’alternativa in tempi adeguati, il passeggero può agire autonomamente, acquistando un nuovo volo e richiedendo il rimborso delle spese sostenute. È fondamentale conservare ricevute e scontrini. Tuttavia, essendo lo sciopero una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento Europeo 261/2004,(tra 250 e 600 euro) come in altri casi di disservizio. Resta comunque valido il diritto al rimborso delle spese documentate.ha comunicato la– tra nazionali e internazionali – a causa dello sciopero del personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers. La compagnia invita i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo sul sito web o presso l’agenzia di viaggio prima di recarsi in aeroporto. Chi ha un biglietto per volare con Ita il 10 luglio(solo in caso di cancellazione o ritardo superiore alle 5 ore), purché la richiesta venga inoltrata entro il 16 luglio.