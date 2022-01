Eventi e scadenze: settimana del 10 gennaio 2022

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in ItaliaGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi Netti dell’Esercizio 2021Fondo Mario Negri e Besusso - Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Ottobre-Dicembre 2021Personale domestico - Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-10-2021/31-12-2021.EIA - Pubblica l'outlook sull'energia11.30 - CONSOB - VII Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane - La CONSOB presenta la VII edizione del Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. Focus su investimenti responsabili dei risparmiatori, sui servizi di investimento digitalizzati e cripto valute. Evidenze su conoscenze e attitudini finanziarie e scelte di investimento. Apre i lavori Paolo Savona, Presidente CONSOB15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Preconsuntivo bilancioFed - Beige BookBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali- Appuntamento: Conferenza Stampa: Azimut Fintech World e Dati di Pre-Chiusura Bilancio 2021 - alle ore 12:00 presso MICO a Milano - Seguirà Business LunchParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoS&P Global Ratings - 2022 Italy Annual Press Conference - La Conferenza stampa annuale si svolge a Milano alle ore 11:00. Introduzione di Roberto Paciotti, Country Manager S&P Global Ratings ItalyIstat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - Nov. e Dic. 2021Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescitaParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariBCE - Bollettino Economico- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodoIstat - Permessi di costruire - III Trimestre 2021Banca d'Italia - Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Turismo internazionale dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio