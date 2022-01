USA, Empire State index gennaio crolla a -0,7 punti

(Teleborsa) -, contro attese per un calo contenuto,, che si è portato a gennaio a -0,7 punti dai 31,9 punti di dicembre. Il dato è di gran lunga peggiore delle stime degli analisti, che erano per una diminuzione fino a 25,7 punti. Il dato suggerisce che la crescita si è fermata dopo un periodo di forte espansione: è la prima volta dopo diciotto mesi che l'indice va in territorio negativo.L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello delindica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.Fra le varie componenti dell'indice, quella suipeggiora di 32 punti a quota -5, mentre quella sullediminuisce a 1 (da 27,1 punti) e quella sulle scorte sale a 10,3 punti.