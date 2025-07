S&P-500 su nuovi record, bene il Dow Jones con limitate preoccupazione per dazi

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,43%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.280 punti (+0,27%). Consolida i livelli della vigilia il(-0,16%), sale il Nasdaq Composite (+0,09%); in frazionale progresso l'(+0,26%).Gli investitori si sono, tra cui un dazio statunitense del 50% sul rame importato annunciato mercoledì sera dal presidente Donald Trump, nonché un dazio del 50% sul Brasile.Dopo la chiusura del mercato,, a partire dal 1° agosto, lamentando che Ottawa avesse reagito con dazi contro Washington. "Invece di collaborare con gli Stati Uniti, il Canada ha reagito con i propri dazi", ha detto Trump a Mark Carney, primo ministro canadese, in una lettera pubblicata su Truth Social. Rispondendo all'annuncio di Trump, Carney ha affermato in un post su X che "il Canada ha compiuto progressi vitali per fermare la piaga del fentanyl in Nord America. Ci impegniamo a continuare a collaborare con gli Stati Uniti per salvare vite umane e proteggere le comunità in entrambi i nostri Paesi". "Il governo canadese ha difeso con fermezza i nostri lavoratori e le nostre imprese. Continueremo a farlo mentre ci adoperiamo per raggiungere la scadenza riveduta del 1° agosto", ha aggiunto.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+0,98%),(+0,79%) e(+0,78%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,48%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,49%),(+1,83%),(+1,80%) e(+1,78%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,01%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,12%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+4,73%),(+4,54%),(+4,15%) e(+3,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,43%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,92%.Scende, con un ribasso del 6,89%.Crolla, con una flessione del 6,79%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)14:30: Empire State Index (preced. -16 punti)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,4%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,1%).