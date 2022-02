FTTH, Open Fiber: a Isernia parte la commercializzazione delle prime unità immobiliari

(Teleborsa) - Laè ora disponibile nelle case e nelle aziende di Isernia. Grazie ai lavori, avviati alcuni mesi fa i cittadini del capoluogo molisano, importante centro storico della Regione, potranno accedere a una rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) capace di arrivare a una velocità diIl servizio – fa sapere Open Fiber in una nota – è disponibile per 3.200 mila unità immobiliari già cablate. A fine lavori saranno 7 mila.Nel progetto è previsto anche il cablaggio a titolo gratuito di alcuni siti di particolare interesse per la cittadinanza al fine di potenziare le relazioni tra amministrazione comunale e cittadini.