Open Fiber, Suvereto si connette al futuro: arriva la fibra FTTH nelle aree rurali

(Teleborsa) - Dopo le grandi città finalmente anche gli abitanti deipotranno accedere a un servizio che permetterà loro dicioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle aziende e nelle attività del territorio.ha realizzato infatti, nelle cosiddette '', oggetto dei bandicon il contributo economico delle Regione Toscana, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale.l’azienda ha realizzato unacon il servizio già disponibile per i clienti attraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Oltre al capoluogo le aree di intervento sono le seguenti: San Lorenzo, Valdamore Uno, Valdamore Due, Il Broletto, Forni, Prata, Belvedere, San Rocco, Tabarò e Notri. Tra i punti di interesse per i cittadini sono stati collegati il Comune, la Croce Rossa, la biblioteca e l’asilo."Prosegue - afferma l'- anche grazie al contributo messo a disposizione dalla Regione, l'operazione di infrastrutturazione e di creazione di unadelle varie utenze alla rete mondiale. Si tratta di un'opportunità di sviluppo che offriamo alle istituzioni locali, alle imprese e attività commerciali, oltre che ai semplici cittadini. E sono felice che da ora questa opportunità esista anche per chi vive a Suvereto, che così diventa una realtà più connessa e telematicamente più efficiente e moderna"."Questo - aggiunge la- è un passo fondamentale verso la modernizzazione del nostro territorio, che risponde concretamente alle esigenze di cittadini, famiglie, professionisti e imprese. La disponibilità della fibra rappresenta infattiÈ una risposta alla necessità di garantire pari opportunità anche a chi vive e lavora nelle aree più decentrate. Da oggi siamo un territorio più connesso e in grado di attrarre nuove energie"."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, oggi Suvereto è dotata di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo didella Pubblica amministrazione", affermaOpen Fiber non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, maGli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi sempre a Open Fiber attraverso la pagina web dedicata "contattaci".Open Fiber mira a garantire la copertura delle maggiori città italiane e il collegamento delle aree rurali e industriali, con una rete in fibra ottica, ultraveloce e affidabile, in grado di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Ad oggi, tra i leader in Europa, e il primo tra gli operatori wholesale only del continente.