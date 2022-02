Janus Henderson, continuano i deflussi. Vende divisione Quantitative Equities

Janus Henderson

(Teleborsa) - Il gruppo di asset managementha registrato un(corretto per i costi una tantum, di acquisizione e di transazione) di 239,7 milioni di dollari nel quarto trimestre 2021, rispetto ai 253 milioni di dollari nel terzo trimestre 2021 e a 231,7 milioni di dollari nel quarto trimestre 2020. L'è stato di 1,05 di dollari negli ultimi tre mesi del 2021 è diminuito del 9% rispetto agli 1,16 dollari del terzo trimestre 2021 ed è aumentato dell'1% rispetto a 1,04 dollari del quarto trimestre 2020.Gli(AUM) hanno raggiunto la cifra record di 432,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 419,3 miliardi di dollari del trimestre precedente e ai 401,6 miliardi di dollari al 31 dicembre 2020. Il risultato è stato raggiunto grazie alla buona performance del mercato, parzialmente compensata dadi 5,2 miliardi di dollari, concentrati nella divisione Quantitative Equities. I deflussi sono stati maggiori di quelli che si aspettavano gli analisti, pari a 3,6 miliardi di dollari.Anche alla luce dei persistenti deflussi netti, che continuano da lungo tempo, Janus Henderson ha annunciato di aver preso la decisione strategica di, a un consorzio composto dal management di Intech e da alcuni amministratori non esecutivi. "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con Intech a vantaggio di entrambe le società,, soddisfacendo al contempo il desiderio di Intech di operare in modo indipendente nella fornitura di soluzioni di investimento quantitative", ha commentato il CEO Dick Weil.