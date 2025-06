Digital asset, nelle ultime sei settimani flussi positivi per 10,9 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La scorsa settimana, glihanno registrato flussi positivi per, portando ail totale accumulato nel ciclo positivo delle ultime sette settimane. Nonostante ciò, le masse totali gestite (AuM) sono scese, a fine settimana, da un massimo storico di 187 miliardi a 177 miliardi di dollari, a causa del calo dei prezzi legato alla volatilità del mercato, alimentata dall’incertezza sulle tariffe statunitensi. È quanto emerge da un'analisi di, Head of Research di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, si è osservato un lieve spostamento dell’attenzione degli investitori dagli Stati Uniti — che comunque hanno registrato afflussi per 199 milioni di dollari — verso altri mercati. In particolare, laha segnato afflussi per 42,9 milioni e l’Australia per 21,5 milioni.ha vissuto la sua settimana più forte in termini di afflussi post-lancio di prodotti scambiati in borsa (ETP), con un totale di, a poco più di un anno dal debutto. La, invece, ha registrato deflussi per 32,8 milioni, confermandosi uno dei pochi Paesi in negativo nel 2025.ha registrato la performance migliore con afflussi per, portando ail totale accumulato in queste sei settimane consecutive di afflussi — il miglior risultato dalla fine del 2024 — segnalando un netto miglioramento del sentiment di mercato. Al contrario,ha registrato deflussi per la seconda settimana consecutiva, per un totale di 28,2 milioni di dollari.La settimana era iniziata positivamente per, ma la tendenza si è invertita a metà settimana in seguito alla decisione della Corte di New York di dichiarare illegali i dazi statunitensi. Bitcoin ha così chiuso la settimana con deflussi contenuti pari a, interrompendo una serie positiva di sei settimane che aveva portato afflussi complessivi per