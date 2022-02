UE lancia piano sui chip e punta a raddoppio quota di mercato al 2030

(Teleborsa) - La Commissione europea ha presentato ufficialmente l', una serie di attese misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la leadership tecnologica dell'UE nelle tecnologie e nelle applicazioni dei. L'obiettivo delle nuove norme èdell'Europa nel settore, renderla meno dipendente da fornitori terzi e contribuire a realizzare sia la transizione digitale che quella verde. L'European Chips Act??e stabilirà misure per prevenire, preparare, anticipare e rispondere rapidamente a qualsiasi futura interruzione delle catene di approvvigionamento, che durante la pandemia hanno fortemente limitato alcuni settori (come quello dell'automotive). L'ambizione dell'UE è di"L'European Chips Act sarà un- ha commentato la presidente della commissione UE,- A breve termine, aumenterà la nostra resilienza alle crisi future, consentendoci di anticipare ed evitare interruzioni della catena di approvvigionamento. E a medio termine, contribuirà a rendere l'Europa un leader industriale in questo settore strategico".Saranno messi a disposizione, lo sviluppo e l'innovazione esistenti, per garantire la diffusione di strumenti avanzati per semiconduttori, linee pilota per la prototipazione, la sperimentazione di nuovi dispositivi per applicazioni innovative nella vita reale, per formare il personale e per sviluppare una comprensione approfondita dell'ecosistema dei semiconduttori e della loro catena del valore."I chip sono necessari per la transizione verde e digitale e per la competitività dell'industria europea - ha affermato, vicepresidente esecutiva della Commissione UE - Non dovremmo fare affidamento su un paese o un'azienda per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Dobbiamo fare di più insieme - nella ricerca, nell'innovazione, nella progettazione, negli impianti di produzione - per garantire che l'Europa sia più forte come attore chiave nella catena del valore globale".Ora ille proposte della Commissione contenute European Chips Act, secondo la procedura legislativa ordinaria. Se adottato, il regolamento sarà direttamente applicabile in tutta l'UE.