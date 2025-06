Airbus prevede raddoppio flotte al 2044 con crescita traffico e popolazione

Airbus

(Teleborsa) - Un report disui trend di crescita dell'aviazione civile nel medio-lungo periodo prevede un, a quasi 50.000 aerei. E' quanto emerge dall', intitolato "People and commerce driving air traffic growth".Nonostante le incertezze di breve termine, legate a tensioni geopolitiche e commerciali, Airbusglobali in servizio, dai 24.730 attualiattesi. Questa crescita richiederà lapasseggeri e cargo nei prossimi 20 anni. Circa il 44% di queste nuove consegne (18.930) sostituirà modelli della generazione precedente, meno efficienti in termini di consumo di carburante, le altre andranno ad accrescere le flotte. Circa 34.250 saranno a corridoio singolo, 9.170 saranno widebody.Airbus stima che, aannua del flussi di traffico, saranno(+8,9%), le economie emergenti dell'Asia, in particolare(+8,5%) ed(+5,3%).La previsione viene formulata sull'aspettativa di una(+3,6% la crescita attesa del traffico passeggeri nel medio-lungo termine), di un(+2,6%),(+2,5% all'anno)mondiale (+1,2 miliardi di persone in più attesi). Fra gli altri fattori che influiranno sulla crescita del traffico aereo si segnalano(1,5 miliardi di persone entreranno a far parte della classe media a livello globale entro il 2044), che è la più propensa a viaggiare in aereo, l(1,3 miliardi di persone vivranno nei centri urbani entro il 2044 richiedendo collegamenti aerei efficienti),Il più grande produttore di aerei europeo parla anche di, che consentano di, ad esempio il(carburante per aviazione sostenibile),. Tutti gli aeromobili Airbus attualmente prodotti - si sottolinea - hanno una capacità SAF del 50%, che salirà al 100% entro il 2030.La crescita dirompente delle flotte e del traffico aereo avrà anche effetti positivi sull'economia. Si stima une la creazione di. Un raddoppio della flotta globale in servizio, infatti, genererà anche la necessità di nuovi piloti, tecnici, personale di cabina e creerà opportunità di carriera nell'intero ecosistema dell'aviazione. Enormi opportunità anche nella manutenzione degli aeromobili e nell'efficienza operativa, nell'ambito della spinta alla sostenibilità del settore.