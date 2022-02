Andamento sostenuto per l'indice delle società High Tech italiane (+2,99%), exploit di Esprinet

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Esprinet

Reply

Sesa

small-cap

Sabaf

Txt E-Solutions

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 153.086,3 e sta trattando a 155.599,1, balzando del 2,99% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 856 dopo un avvio a quota 835.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,95%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, brilla, che passa di mano con un aumento del 3,89%.Decolla, con un importante progresso del 3,07%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,25%.Tra ledi Milano, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,85%.Svettache segna un importante progresso del 2,72%.Vola, con una marcata risalita del 2,17%.