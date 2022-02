Banco Desio, utile netto 2021 a 55 milioni (+131,7%)

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2021, che ha visto un "", cona 54,9 milioni (+131,7%),in crescita (+40,4%) ein netta riduzione (61,4% ex 68,4%)1.I dati di bilancio mostrano un "", conal 4,1% (ex 5,4%), coverage dei crediti deteriorati al 50,8% (ex 47,5%) e dei crediti in bonis a 0,94% (ex 0,72%), e Cet1 del gruppo Banco Desio +96 bps rispetto al 31.12.20).ai soci di 0,1365 euro per azione con dividend yield al 4,5%.Gliordinaria risultano a 11,1 miliardi di euro (+6,2%) per effetto principalmente delle ulteriori erogazioni a famiglie e imprese e dell'impulso al consumer lending. Laè pari a 12,4 miliardi (+5,4%) e lasi attesta a 18 miliardi (+9,1%, di cui clientela ordinaria +8,6%).