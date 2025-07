Fileni, emesso minibond da 10 milioni di euro sottoscritto da Banco Desio e Volksbank

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -, uno dei principali player del settore avicolo italiano, ha completato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario, nella forma di, per un importo complessivo di. Il prestito obbligazionario, della durata di 72 mesi, destinato esclusivamente ad investitori professionali, è stato interamente sottoscritto per 6 milioni di euro dae per 4 milioni di euro da Banca Popolare dell'Alto Adige (Volksbank).Il prestito obbligazionariopresso alcun mercato regolamentato, né alla negoziazione presso alcun sistema multilaterale. I fondi raccolti sarannodi Fileni.Il prestito obbligazionario "ci permetterà un'ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento, in grado di sostenere al meglio la crescita e lo sviluppo del nostro Gruppo e, in particolare, gli investimenti nelle produzioni biologiche e rispettose del benessere animale, parte del nostro piano di sostenibilità di lungo periodo", hanno detto"Siamo orgogliosi di supportare un gruppo alimentare di eccellenza come Fileni e, in particolare, di sostenerlo nella realizzazione di investimenti nel biologico e nella produzione di carni attente al benessere animale - ha commentato- Questa operazione rientra nella strategia di Banco Desio di sostenere le aziende migliori nei loro programmi di innovazione produttiva e di guida della transizione ecologica a favore di una crescita economica sostenibile e duratura"."L'operazione con Fileni, realtà d'eccellenza del settore agroalimentare italiano, rappresenta per Volksbank un ulteriore passo concreto nel sostegno ad imprese solide ed orientate alla crescita sostenibile. Il nostro investimento riflette per la seconda volta la fiducia nella solidità del progetto e nel potenziale di sviluppo dell'impresa emittente - ha dichiarato- Attraverso strumenti di finanza alternativa come i minibond, in qualità di banca regionale accompagniamo realtà virtuose del territorio nei loro percorsi di sviluppo, rafforzando il nostro ruolo di partner finanziario affidabile e innovativo".