Per Analog Devices trimestrale sopra attese

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,08% sui valori precedenti.Il produttore di semiconduttori ha chiuso il primo trimestre con unche si è attestato a 1,94 dollari contro l'EPS di 1,78 dollari stimato dagli analisti. Isono pari a 2,68 miliardi superiori ai 2,60 miliardi attesi dal consensus.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 166 USD. Supporto a 161,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 170,5.