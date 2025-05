Poco mossa Wall Street. Pressione su Treasury da legge fiscale Trump

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 41.859 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 5.842 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,15%); come pure, pressoché invariato l'(+0,08%).La Camera dei Rappresentanti ha approvato l'imponente. Ora passerà al Senato. Le preoccupazioni per il costo della misura - e il suo impatto sul debito e sul deficit nazionale - hanno fatto salire ia lungo termine. Il rendimento del Treasury a 30 anni ha toccato un massimo del 5,16%, il livello più alto da ottobre 2023. Il tasso sul titolo a 10 anni a superato a un certo punto il 4,6%.Laha suggerito che i membri del board dellagodano di una protezione speciale contro il licenziamento da parte di un presidente. La sentenza consente a Donald Trump di licenziare due membri che fanno parte dei board di agenzie federali, ma suggerisce anche che un tentativo da parte di un presidente di licenziare un membro del board della Federal Reserve incontrerebbe l'opposizione della Corte Suprema.In buona evidenza nell'S&P 500 il. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,41%),(-0,76%) e(-0,44%).del Dow Jones,(+2,23%),(+1,12%),(+0,96%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,08%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,27%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Al top tra i, si posizionano(+3,59%),(+3,10%),(+2,85%) e(+2,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,63%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,30%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,14%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 7,4%)16:00: Vendita case nuove (atteso 694K unità; preced. 724K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 9,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 4,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 86 punti)14:30: PIL, trimestrale (preced. 2,4%).