Unipol avvia dei programmi di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che, da oggi, 17 febbraio, prenderanno, da parte dimedesima e della sua controllataGli acquisti avranno ad oggetto complessivamente un numero massimo di 1.700.000 Azioni (pari a circa lo 0,237% del capitale sociale di Unipol) destinate all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari, del tipo performance share, approvati dalle rispettive Assemblee dei Soci per gli anni 2019-2021 e che prevedono l’assegnazione di Azioni a favore dei Dirigenti di Unipol e di UnipolSai nel prossimo mese di maggio e nel mese di gennaio 2023.Il Programma di Unipol ha ad oggetto l’acquisto di un, per un periodo massimo di 18 mesi e per un limite di spesa pari ad euro 300 milioni.Il Programma di UnipolSai ha ad oggetto l'acquisto di un, per un periodo massimo di 18 mesi e per un limite di spesa pari a euro 100 milioni.Tutti gli acquisti avverranno tramite una o più operazioni ad un corrispettivo massimo unitario determinato prendendo a riferimento il prezzo ufficiale di chiusura registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, con una variazione non superiore in rialzo al 15%.Al 17 ferraio 2022, Unipol detiene complessivamente 279.298 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,039% del capitale sociale), di cui 196.248 indirettamente tramite le società controllate: UnipolSai Assicurazioni (68.783), Compagnia Assicuratrice Linear (14.743), Arca Vita (5.703), Leithà (10.728), SIAT (33.535), Unisalute (26.751), UnipolRental (31.966) e UnipolAssistance (4.039).Nel frattempo, a Piazza Affari,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 5,056 euro.