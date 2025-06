A2A, buyback da oltre 2,5 milioni di euro

A2A

l'Utility lombarda

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 3 giugno 2025 in merito all’avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2025, ha reso noto di avernel periodo compreso tra il 4 e il 6 giugno 2025 complessiveal prezzo medio unitario di 2,3072 euro, per unpari aA seguito degli acquisti finora effettuati, A2A detiene in portafoglio 1.089.000 azioni proprie pari allo 0,0348% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,94%.