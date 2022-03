Assiteca, Howden acquisisce controllo e lancerà OPA per delisting

Assiteca

(Teleborsa) -, gruppo internazionale di intermediazione assicurativa, acquisirà unanel capitale sociale di, gruppo attivo nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo quotato su Euronext Growth Milan. Howden ha infatticon Lucca's S.r.l., società interamente controllata da Luciano Lucca, socio fondatore di Assiteca, e Chaise S.p.A. società indirettamente partecipata al 100% da Tikehau Growth Equity II.Ilche sarà pagato ai venditori è pari a 208.712.190,89 euro e valorizzadella società 5,624 euro, pari a undel 40,5% rispetto al prezzo medio ponderato per volumi delle azioni Assiteca del 28 febbraio 2022 e del 66,2% rispetto al prezzo medio ponderato per volumi degli ultimi 30 giorni di negoziazione.Il(previsto a maggio 2022) è sospensivamente condizionato all’ottenimento del nulla osta ai sensi della disciplina italiana in materia di golden power e dell'autorizzazione al cambio di controllo da parte delle autorità competenti in Spagna. A seguito del closing, l'acquirente sarà tenuto a promuovere un'su tutte le restanti azioni Assiteca al corrispettivo di 5,624 euro per azione. L'OPA è finalizzata al delisting delle azioni di Assiteca da Euronext Growth Milan.Howden Group ha sede nel Regno Unito e opera in 45 paesi in Europa, area Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa, Stati Uniti e America Latina. Con 10.500 dipendenti,, HGH è uno dei più grandi gruppi internazionali di intermediazione assicurativa al mondo. Assiteca è il primo broker italiano per dimensione con 750 dipendenti, presente in 19 città in Italia e in Spagna e Svizzera con un giro di affari di circa Euro 90 milioni di commissioni.Subordinatamente al completamento dell'operazione, diversi esponenti dell'attuale management di Assiteca manterranno posizioni chiave nella gestione della società. In particolare,, rispettivamente, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato e di Direttore Finanziario.