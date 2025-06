Toyota, Opa su Toyota Industries finalizzata al delisting: operazione da 29 miliardi di dollari

Toyota Motor

(Teleborsa) -ha lanciato un'finalizzata alsu, l'azienda da cui è nato il gruppo automobilistico di cui è uno dei principali fornitori. La Casa automobilistica ha fissato il prezzo a(circa 100 euro) per azione, a sconto dell'11% rispetto al prezzo di chiusura odierno di 18.400 yen. Il titolo risulta in rialzo però del 40% rispetto ad aprile, quando sono uscite le prime indiscrezioni sull'operazione.L'obiettivo dell'Opa è quello diriducendo le partecipazione incrociate e aumentare la presa sul gruppo da parte della. Toyota già controlla il 24,2% di Toyota Industries.Per il gruppo giapponese l'esborso sarà di circa(pari a 29 miliardi di euro circa). Per l'operazione verrà creata una nuovain cui il gruppo immobiliareinvestirà 180 miliardi di yen, Toyota Motor 700 miliardi in azioni privilegiate senza diritto di voto, mentre un miliardo sarà investito direttamente dal fondatore Akio Toyoda.Altri fornitori di Toyota, come, venderanno le loro azioni di Toyota Industries per acquistare azioni proprie detenute dalla controllata del gruppo auto.