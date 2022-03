Doxee, aggiornamento sul buy-back

Doxee

(Teleborsa) -ha reso noto che, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 maggio 2021,, dal 21 al 25 febbraio 2022 inclusi, complessivamente, pari allo 0,025% del capitale sociale ad un prezzo medio di 12,19 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito di tali operazioni, Doxee detiene, al 24 febbraio, complessivamente 84.750 azioni proprie, pari all'1,063% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,27%.