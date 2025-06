SolidWorld, Assemblea approva bilancio e nomina nuovo Cda: Rizzo confermato presidente e Ceo

SolidWorld Group

(Teleborsa) -, gruppo tecnologico italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato oggi in assemblea ordinaria ilal 31 dicembre 2024, confermando la propria strategia di crescita nei settori industriale, biomedicale e difesa. Sul fronte della, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025–2027, conconfermato Presidente e CEO, affiancato da, nominato Vicepresidente e Consigliere Delegato. Rinnovato anche il Collegio Sindacale.Il Gruppo ha chiuso l’esercizio con unconsolidato di, in lieve calo rispetto all’anno precedente, ma ha registrato un forte miglioramento della redditività operativa. L’è salito a 6,5 milioni di euro, più che raddoppiando rispetto al 2023 e portando il margine al 10%, a dimostrazione dell’efficacia delle recenti scelte strategiche. Il bilancio civilistico ha evidenziato unadi 957.538 euro, che sarà coperta utilizzando riserve disponibili per utili portati a nuovo (432.556 euro) e riserve da sovrapprezzo azioni (524.982 euro).L’assemblea ha inoltre rinnovato l’autorizzazione a unfino al 10% del capitale sociale, per un controvalore massimo di. L’iniziativa ha una durata di 18 mesi e mira a sostenere la liquidità del titolo, valorizzare piani di incentivazione azionaria e supportare operazioni straordinarie.In una nota l'azienda ha sottolineato che il 2025 sarà un anno cruciale per l’attuazione delle strategie annunciate. Tra i driver di crescita: l’ingresso nelcon l’acquisizione di Due Pi Greco, l’espansione internazionale con lae il potenziale della biostampante