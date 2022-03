L'indice dei titoli bancari in Italia è effervescente (+4,85%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 4 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 7.908,2, dopo un esordio a 7.429.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,17%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 6,65%.Effervescente, con un progresso del 5,01%.Tra i titoli adel comparto bancario, ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,78%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,62%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,55%.Tra i titoli adell'indice bancario, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,21%.In luce, con un ampio progresso del 2,88%.