Fake news, TIM e IDMO lanciano programma per contrastare il fenomeno

(Teleborsa) - Diventare cittadini della rete sviluppando lo spirito critico per contrastare la disinformazione online e accrescere le nuove competenze di comunicazione attraverso i media digitali. Con questi obiettivi sono aperte da oggi le iscrizioni al primo ciclo di lezioni di Appuntamento con i Digital Media, destinato agli istituti scolastici di primo e secondo grado. Il programma di formazione gratuito realizzato dapercon il supporto di ricercatori ed esperti, si propone di contrastare la disinformazione e le fake news in rete e di insegnare il corretto e consapevole utilizzo dei media. Le scuole, i docenti e gli studenti interessati potranno registrarsi a ciascuna lezione direttamente dalla pagina education di IDMO.In particolare, il ciclo formativo – spiega TIM in una nota – prevede un ricco calendario di lezioni, oltre ae un servizio in lingua dei segni (LIS). Il percorso si completera` con test di apprendimento e un attestato di partecipazione per i docenti che potra` essere riconosciuto suche certifica la formazione degli insegnanti. Alle scuole che parteciperanno piu` attivamente verra` assegnato il titolo diIl primo dei quattro seminari live e` il 23 marzo conappuntamento che aiutera` a comprendere l'importanza delle competenze digitali nella societa` contemporanea. Si prosegue il 6 aprile con, per riflettere e conoscere le modalita`, i linguaggi e gli effetti della creazione di contenuti per il web. Il 20 aprile e` previsto, per identificare gli aspetti critici della creazione e della condivisione di contenuti. Il 4 maggio l'appuntamento sara` conper imparare a valutare criticamente le informazioni e riconoscere le fake news.A questo programma formativo si affiancano le attivita` a cura della, la Unit aziendale che analizza i dati digital provenienti dalla rete e che realizzera` specifiche analisi per IDMO con l'obiettivo di illustrare quanto accade online quando vengono diffuse informazioni non vere o distorte.TIM supporta le attivita` di IDMO - Italian Digital Media Observatory - che sviluppa nel nostro Paese il lavoro dell'sull'impatto delle fake news e sulla diffusione di buone pratiche nell'uso dei media digitali. Il ruolo di coordinamento dell'intero hub e` affidato al Data Lab Luiss - centro di ricerca dell'Universita` Luiss Guido Carli - e vede impegnati oltre a TIM importanti partner: Rai, Gedi, Universita` di Roma Tor Vergata, NewsGuard, Pagella Politica e T6 Ecosystem.