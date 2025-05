Telemarketing e teleselling aggressivo: nuova stretta dell'AgCom

(Teleborsa) -. La stretta è arrivata con il nuovo Regolamento dell'recante disposizioni a tutela degli utenti, che abroga e sostituisce il precedente regolamento del 2016.Ilsegue il tavolo tecnico dedicato ad approfondire misure per rafforzare la trasparenza delle condizioni dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica e per contrastare la pratica del cosiddetto spoofing, ossia l’illegittima modifica del numero telefonico del chiamante (CLI - Calling Line Identity). Al tavolo hanno partecipato le principalidi servizi di comunicazione elettronica, esperti e operatori di altri settori direttamente incisi dal fenomeno dello spoofing.Le nuove disposizioni, definite anche sulla base delle esperienze internazionali, prevedono una serie disia il fenomeno del(attraverso l’utilizzo di un numero telefonico inesistente e non registrato, per impedirne l’identificazione), sia lo in modo da presentarsi all’utente chiamato come un soggetto pubblico (ad es., Forze dell’ordine) o privato (ad es., una banca).È in particolare previsto ilverso l’Italia che espongano un identificativo del chiamante corrispondente, in modo illegittimo, a un numero italiano. L’operatività delle misure assunte sarà realizzata: a, dalla pubblicazione del Regolamento scatterà ilscatterà ilLe attività del tavolo tecnico proseguiranno per, in grado di contrastare altre tecniche di contraffazione dell’identità del chiamante, nell’ambito delle chiamate gestite completamente nel territorio nazionale, monitorare l’andamento del fenomeno e assumere necessarie iniziative.Il Regolamento introduce anche un, utile a garantire unaagli utenti finali. Questo sistema, pensato per aiutare gli utenti a compiere scelte informate in modo intuitivo, prevedeche segnalano le caratteristiche del servizio offerto e la presenza dibollinoper le offerte 5G senza limiti di velocità; bolliniper segnalare la presenza di(giallo per limiti di download pari o superiori a 20 Mbit/s e rosso per limiti inferiori a 20 Mbit/s). All’interno di questi bollini saràdi velocità applicato, rendendo immediatamente comprensibile all’utente l’effettiva velocità massima raggiungibile.Ulteriori novità riguardano le comunicazioni relative al: è stato integrato l’obbligo informativo aldi Giga previsto dall’offerta, con l’introduzione di un riferimento esplicito al blocco automatico del traffico dati al superamento del 100%. L’utente dovrà dunqueper riattivare la navigazione, a tutela del controllo dei costi e dell’esperienza d’uso.Viene introdotto poi unin caso di cessazione di servizi da parte di un fornitore,e includendo informazioni sulla possibilità di passare per tempo ad un altro operatore.