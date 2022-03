Autogrill non fornisce guidance 2022 per incertezza geopolitica

Autogrill

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha esaminato e approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2021, inclusi la Dichiarazione Non Finanziaria consolidata 2021 e il bilancio in formato ESEF. L'anno scorso si è chiuso conpari a 2,6 miliardi di euro, in crescita del 32,8% a cambi costanti, unpari a -7 milioni di euro (-515,8 milioni di euro nel 2020) e unpari a -37,8 milioni di euro (-479,9 milioni di euro nel 2020). Ilè stato pari a 117 milioni di euro nel 2021 (-500,9 milioni nel 2020), mentre l'escluse le attività e le passività per beni in leasing pari a 197,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021 (1.082,7 milioni al 31 dicembre 2020)."Il 2021 è stato un anno fondamentale nella nostra storia. Abbiamo notevolmentee abbiamo dimostrato una capacità di generazione di cassa superiore alle stesse attese che avevamo a inizio anno - ha commentato il- Grazie anche al rafforzamento della nostra struttura patrimoniale, realizzato attraverso l’aumento di capitale e la valorizzazione delle attività autostradali negli Stati Uniti, siamo oggi nelle migliori condizioni per crescere sfruttando tutte le occasioni che la ripresa dei mercati ci offrirà".La società ha fornito anche un aggiornamento sui. A fine febbraio idel 100% circa a cambi costanti da inizio anno rispetto allo stesso periodo del 2021; confrontati con i primi due mesi del 2019, i ricavi risultano in riduzione di circa il 30%. Performance rispetto al 2021 guidata principalmente dal Nord America, grazie alla resilienza delnonostante l'impatto della variante Omicron, e dall'Europa, che beneficia della solida performance delAlla luce dell'attuale situazione geopolitica e la conseguente incertezza economica, "Autogrill". Nonostante "l'irrilevante esposizione alla Russia", Autogrill sta monitorando gli sviluppi del conflitto in Ucraina e adatterà prontamente le proprie strategie di business e la valutazione dei rischi all'evolvere della situazione, si legge in una nota.