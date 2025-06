PIL Italia, le proiezioni di EY: crescita allo 0,6% e inflazione all'1,7% nel 2025

(Teleborsa) - Ledi EY per l’economia italiana indicano una moderata crescita delreale dello 0,6% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026 con una riduzione del tasso didal 1,7% nel 2025 all’1,9% nel 2026. Questi i principali dati che emergono dall’ottava edizione dell’, analisi trimestrale che – a partire dall'analisi delle principali variabili macroeconomiche e sulla base di un modello macro-econometrico proprietario – fornisce previsioni a medio termine per l'economia italiana."Le misure protezionistiche introdotte dall’amministrazione statunitense, tra cui l’aumento dei dazi verso Cina, Messico, Canada e Unione Europea, rappresentano ancora una delle fonti di incertezza per l’economia mondiale. Secondo le nostre stime, l’effetto cumulato di tali politiche potrebbe ridurre il PIL dell’Eurozona di 0,7 punti percentuali nel 2027. Il nostro Paese è esposto a tali politiche sia per via delle esportazioni dirette verso gli Stati Uniti, che costituiscono il secondo mercato di destinazione delle nostre esportazioni (65 miliardi di euro, preceduti dalla Germania a 71 miliardi), sia per via dell’elevato grado di integrazione nelle catene globali del valore", ha commentato, Valuation, Modelling and Economics Leader di EY in Italia."Nell’attuale contesto di, inoltre, l’andamento dei prezzi delleresta un tema da tenere sotto attenta osservazione sia nel breve che nel medio termine a causa del potenziale impatto sull’inflazione e sulla crescita – ha aggiunto Rocco –. L’economia italiana mostra comunque segnali di resilienza, secondo le nostre previsioni, grazie a una crescita contenuta ma stabile, sostenuta da un mercato del lavoro robusto e da un’inflazione in flessione rispetto alle precedenti rilevazioni".Negli ultimi dodici anni, l’Italia ha attraversato una trasformazione significativa nel proprio: dal 2010 al 2022, la quota di beni esportati tramite le(GVC) è passata dal 46% al 55%, superando il commercio "tradizionale" (ovvero esportando i beni direttamente verso il Paese di consumo finale) e contribuendo per oltre 210 miliardi di euro alla crescita complessiva delle esportazioni. Questo fenomeno permette di differenziare i mercati di riferimento e consente un’espansione del commercio; tuttavia, aumenta l’esposizione indiretta del Paese ae alle, soprattutto da parte degli, secondo mercato di sbocco per l’Italia dopo la Germania. La dipendenza da input strategici, come quelli provenienti dalla, espone inoltre il sistema produttivo a rischi sistemici mitigabili efficacemente solo a livello di Unione Europea.Focalizzando l’attenzione suidi breve periodo, il primo trimestre del 2025 ha registrato una crescita congiunturale dello 0,3, principalmente trainata dall’andamento delle componenti di domanda interna (specialmente dagli investimenti, +1,6%) mentre i consumi privati hanno mostrato una crescita contenuta, pari allo 0,2%. In riferimento alla, le importazioni e le esportazioni hanno registrato una crescita sostenuta e rispettivamente dello 2,6% e 2,8%, in termini congiunturali, con un contributo alla crescita del PIL di circa 0,1 punti percentuali.Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, le stime di EY prevedono un tasso di inflazione all’1,7% nel 2025 e 1,9% nel 2026. In riferimento al mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione è atteso intorno al 6,5% nel 2025 e leggermente in crescita al 6,8% nel 2026.