CIR avvia un programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, in data 11 marzo 2022, ha stabilito di darein attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021.Gli acquisti saranno avviati al più tardi nella settimana del 21 marzo 2022 e si concluderanno il 30 ottobre 2022 (salvo revoca). Saranno effettuati anche in parte e/o in via frazionata, per un esborso complessivo fino a massimi 17.000.000,00 euro e per un numero non superiore a 50.000.000 azioni proprie (pari a circa il 3,9% del capitale sociale di CIR ad oggi, 11 marzo).Il prezzo di acquisto non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo CIR nella seduta dell'Euronext Milan del giorno precedente e comunque il corrispettivo non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato.Ai fini dell'esecuzione del programma di Buyback, CIR conferirà un incarico a un intermediario abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto dei predetti limiti di prezzo.La Società ha reso noto, inoltre, che non è tenuta al completamento del Programma che potrà pertanto essere sospeso, interrotto o modificato in qualunque tempo, per qualsivoglia ragione, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.Al 10 marzo 2022 CIR possedeva 179.424.975 azioni proprie, rappresentative del 14,05% del numero di azioni che compongono il capitale sociale e le società controllate non detengono azioni.A Piazza Affari, oggi, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,27%.