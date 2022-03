MFE, CdA per studiare strategia su quota Mediaset España

MFE-MEDIAFOREUROPE

Mediaset España

ProSiebenSat.1 Media SE

(Teleborsa) -(ex Mediaset) ha dichiarato che, tra le varie operazioni allo studio, sono in corsoin, per la quale intende convocare nel corso della giornata il consiglio di amministrazione della società. Il consiglio si terrà nella giornata di oggi o domani martedì 15 marzo, al fine di adottare, nel caso, deliberazioni al riguardo, spiega una nota del gruppo.In una differente comunicazione, MFE-MEDIAFOREUROPE ha anche fatto sapere di averdei diritti di voto didisponibili per l'assemblea degli azionisti. Dieci giorni fa aveva chiesto l'autorizzazione a superare la soglia di partecipazione del 25% del primario gruppo radio televisivo tedesco.