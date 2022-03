MFE, OPAS su Mediaset España per gruppo più internazionale

MFE A

(Teleborsa) - Il CdA di MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni) ha approvato il lancio disulle azioni di. L'operazione, spiega una nota del gruppo di Cologno Monzese, permette a MFE di diventare "immediatamente" e agli azionisti di Mediaset España di "scambiare le loro azioni con quelle di una nuova realtà votata allo sviluppo internazionale sia televisivo sia tecnologico". Previstestimate per complessivi 55 milioni di euro in 4 anni (corrispondenti a un net present value di circa 340 milioni di euro).Ilè di 5,613 euro per azione, di cui: una componente azionaria di 4,5 azioni ordinarie categoria A MFE-MEDIAFOREUROPE corrispondente a 3,753 euro per ogni azione Mediaset España Comunicación SA (9 azioni ordinarie categoria A MFEMEDIAFOREUROPE N.V. ogni 2 azioni Mediaset España); una componente cash di 1,860 euro per ogni azione Mediaset España.L'offertail 44,31% delsociale di Mediaset Espana ed è subordinata a unadel 90% delle azioni oggetto dell'offerta, corrispondenti a circa il 95,6% del capitale totale della società e all'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di MFE-MEDIAFOREUROPE."L'idea diin cui MFE-MEDIAFOREUROPE è già leader, l'Italia e la Spagna, è sempre stata alla base della creazione della holding televisiva paneuropea - ha commentato il- E con questa operazione creeremo nuove opportunità di crescita per tutti gli azionisti e in particolare per gli azionisti di Mediaset España Comunicación"."Infatti, dopo una lunga interruzione dovuta alle note divergenze con il socio, oggi proponiamo di partire con la- ha aggiunto - Un'operazione che aumenterà le risorse e le dimensioni per il nostro sviluppo con l’obiettivo di ottenere un’ulteriore crescita internazionale". "Nello stesso tempo, infatti, MFE-MEDIAFOREUROPEconfermando la propria visione di rafforzamento dell’industria europea dei media", ha evidenziato Berlusconi.