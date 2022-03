Reply, utile 2021 sale a 150,7 milioni. Dividendo di 0,80 euro

Reply

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2021. L'anno si è chiuso con undi 1.483,8 milioni di euro, in crescita del 18,7% rispetto agli 1.250,2 milioni di euro dell'esercizio 2020, undi 262,8 milioni di euro, in crescita del 26,4%, e unpari a 150,7 milioni di euro, in aumento del 21,9% rispetto all'anno prima.Ladel gruppo al 31 dicembre 2021 è positiva per 193,2 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2021 risultava positiva per 244,4 milioni di euro. Il CdA ha deciso di proporre alla prossima assemblea degli azionisti (convocata per il 22 aprile 2022) la distribuzione di un, che verrà posto in pagamento il 25 maggio 2022, con data di stacco dividendo fissata il 23 maggio 2022 (record date il 24 maggio 2022)."Il 2021 è stato un anno molto positivo per il nostro gruppo, sia in termini di crescita di fatturato che di marginalità - ha commentatodi Reply - In questi mesi abbiamodi mercato in Europa, Inghilterra e in Nord America e abbiamo arricchito di nuove componenti le nostre offerte principali sul cloud, l'intelligenza artificiale, la robotica e i veicoli connessi". Il futuro, aggiunge Rizzante, rimane incerto per l'emergenza sanitaria e il conflitto in Ucraina, ma Reply è positivo per il futuro grazie alla trasformazione di lungo periodo "verso una nuova economia digitale".