Eurocommercial Properties, il 28,7% degli aventi diritto optano per dividendo in azioni

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) - Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, gli azionisti di, che rappresentano ilanziché un dividendo in contanti finale di 1,12 euro per azione. Lo si legge in una nota della società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing.A seguito di tale adesione, la società emetterà il 3 luglio 2025 616.608 nuove azioni al prezzo di emissione di 28,00 euro per ciascuna nuova azione. Di conseguenza, del dividendo disponibile di 60,2 milioni di euro, unPer effetto di quanto sopra, il 3 luglio 2025 Eurocommercial emetterà, a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni della società,e le consegnerà agli azionisti che opteranno per il dividendo in azioni. Il capitale sociale sottoscritto e versato di Eurocommercial aumenterà pertanto da 549.120.630 euro (composto da 54.912.063 azioni del valore nominale di 10 euro per azione) a 551.957.220 euro (composto da 55.195.722 azioni del valore nominale di 10 euro per azione).