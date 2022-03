TIM conferma offerta CVC. Proseguono contatti con KKR

TIM

(Teleborsa) -, su richiesta della Consob, haper l'acquisto di una partecipazione di minoranza dell'area Enterprise di ServCo, la newco dei servizi identificata dal nuovo piano dell'AD Pietro Labriola. Contestualmente, ha confermato che, il fondo statunitense che lo scorso novembre ha presentato a TIM un'offerta di 0,505 euro per azione.con Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) al fine didella manifestazione non vincolante ed indicativa di interesse inviata in data 17 novembre 2021", si legge in una nota dell'ex monopolista di stato delle telecomunicazioni."Nella tarda serata del 25 marzo scorso - prosegue la nota - è stata ricevuta dal fondo CVC una, avente ad oggetto l'acquisto di una partecipazione di minoranza in una società, da costituire in caso di perfezionamento dell'operazione, nella quale sarebbero incluse le attività della(cioè connettività e servizi ICT) oltre a quelle di. La proposta sarà sottoposta alle determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione di TIM".La mossa della società finanziaria britannica specializzata in private equity finisce per combaciare con il piano Labriola. Il nuovo amministratore delegato ha infatti previsto che TIM passerà(NetCo e ServCo, la quale include Enterprise, Consumer e TIM Brasil) con differenti focus industriali e metriche finanziarie.