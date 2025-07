Tim, Carlo Conti e Fabrizio Romano protagonisti della campagna "TimVision con Dazn e Prime"

(Teleborsa) - È on air la nuova campagna estiva didedicata all’offerta "" che vede protagonistiinsieme a, giornalista sportivo di fama internazionale noto per le sue anticipazioni e analisi sul mondo del calcio. Nello spot l’inedita coppia, unita dalla passione per lo sport e il calcio, presenta WTimVision con DAZN e PrimeW l’offerta più completa sul mercato italiano che include tutta la Serie A Enilive di DAZN, la migliore partita del mercoledì di UEFA Champions League di Prime e tutti i contenuti TimVision con sei canali Eurosport, al prezzo speciale di 19,99€/mese bloccato fino a fine 2025 con un risparmio di oltre il 50%.Inoltre, lo spot presenta anche la speciale promo dedicata al nuovo, con auricolari moto buds inclusi, per non perdere nemmeno un match anche fuori casa.Ad accompagnare lo, un brano musicale che è un omaggio alla forza delle connessioni che durano nel tempo: "" dei, una delle band più amate e rappresentative della storia italiana. Una canzone che saputo unire generazioni, raccontando emozioni e passioni, perché la musica connette le persone, proprio come fa la tecnologia.Lo spot è on air sulle principali emittenti nazionali e sulle connected TV affiancato da una pianificazione videostrategy su web, in radio, sui social e all’interno dei punti vendita TIM con attività BTL dedicata.