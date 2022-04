Arianespace sigla accordo con Amazon per 18 lanci Ariane 6

Amazon

Avio

(Teleborsa) -ha firmato unper la messa in orbita di satelliti della costellazione. Si tratta del più grande accordo finora firmato dal consorzio che commercializza i lanci europei.Il progetto di Amazon punta a "connettere i non connessi", fornendo la banda larga ad alta velocità e bassa latenza alle comunità in tutto il mondo e collegando case, scuole, ospedali, aziende, governi e istituzioni.Sarà utilizzato il, una versione pesante del nuovo Ariane 6, dotato di, che faranno da booster a propellente solido. In particolare, 16 dei 18 lanci Kuiper saranno equipaggiati con una versione potenziata del motore denominata P120C+. Questo nuovo sviluppodei propulsori, che consentirà un aumento importante di capacità di carico per Ariane 6. Le attività produttive dei prossimi anni dovranno garantire un rapido dispiegamento della costellazione Kuiper.Al tempo stesso, il, che utilizza lo stesso motore come primo stadio, incrementando così la capacità di carico e la versatilità di utilizzo, ampliando le soluzioni di lancio per clienti commerciali e istituzionali.