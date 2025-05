Avio, ricavi 1° trimestre balzano a 108 milioni di euro con aumento produzione Vega e Ariane

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha chiuso ilcon unpari a 1.708 milioni di euro, in linea rispetto al 31 dicembre 2024. I nuovi ordini del trimestre sono prevalentemente relativi a contratti per servizio di lancio di Vega nell'ambito del trasferimento della responsabilità da Arianespace ad Avio., pari a 108 milioni di euro, sono in forte crescita rispetto al primo trimestre 2024 (+37%) per effetto prevalentemente dell'incremento delle attività di produzione di Vega a seguito del ritorno al volo e di Ariane 6 a seguito del volo inaugurale nel 2024 e del primo volo commerciale nel primo trimestre del 2025.L'pari a 4 milioni di euro (vs 1,6 milioni nel primo trimestre 2024) e l'pari a -0,9 milioni di euro (vs -2,8 milioni nel primo trimestre 2024), risultano in forte crescita principalmente per effetto delle dinamiche di miglioramento dei ricavi. L'EBITDA Adjusted e l'EBIT Adjusted, registrano un sostanziale miglioramento, seppur più contenuto rispetto ai corrispondenti risultati Reported, per effetto dei costi di esplorazione di nuovi potenziali business negli USA riportati tra i costi ricorrenti a partire dal 2025.La Posizione dipari a 59 milioni di euro, e in diminuzione di 31,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024, riflette il tipico ciclo del business con il trasferimento ai sub-contractors di alcuni anticipi incassati da clienti a fine 2024.Confermata larelativa ai risultati annuali 2025 annunciata lo scorso mese di marzo 2025."Il successo della missione Biomass dell'ESA a pochi mesi di distanza dal successo della missione VV25 è per noi motivo di grande orgoglio e di ulteriore stimolo a lavorare affinché la cadenza di volo di Vega C possa aumentare ulteriormente - ha commentato l'- Inoltre, gli importanti risultati ottenuti con il primo test di accensione del motore P160C gettano le basi per l'evoluzione degli attuali e futuri sistemi di lancio europei".Il CdA ha deliberato di nominare per cooptazionequaledi Amministrazione, in sostituzione di Luigi Pasquali che aveva rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 30 aprile 2025.