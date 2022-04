Australia, tassi restano a minimo storico nonostante inflazione

(Teleborsa) - Tassi fermi in Australia. Lo ha deciso la banca centrale del Paese che ha lasciatoal minimo storico dello 0,10%.Il board, nella nota che accompagna la decisione di politica monetaria, sottolinea che l'inflazione è aumentata notevolmente in molti Paesi del mondo e che, i continui problemi dal lato dell'offerta, ile la forte domanda, stanno contribuendo alla pressione al rialzo sui prezzi. In risposta, i rendimenti obbligazionari sono aumentati e le aspettative sui futuri tassi di interesse sono aumentate.La banca centrale australiana spiega che; di conseguenza, prima di procedere ad un rialzo dei tassi, l'istituzione guidata davuole accertarsi che l'inflazione si attesti in modo sostenibile nel range compreso tra il 2% e il 3%.L'economia australiana rimane resiliente e le spese per consumi si stanno riprendendo dopo la battuta d'arresto dovuta alla variante di coronavirus,. Allo stesso tempo - si legge nella nota della banca centrale - l'aumento dei prezzi sta mettendo sotto pressione i bilanci delle famiglie e le inondazioni stanno causando difficoltà a molte comunità. L'istituzione riconosce inoltre che la crescita dei salari si è rafforzata, ma è altrettanto vero che rimane ancora relativamente bassa.