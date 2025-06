Wall Street cauta. L'inflazione non spaventa: poco impatto dai dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street dopo l'atteso e importante dato sull' inflazione americana , cresciuta nel mese di maggio, ma meno di quanto previsto dagli analisti. Il dato ha mostrato che, almeno per il momento, spiega Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia. "Le condizioni economiche statunitensi con un mercato del lavoro in leggero declino e un’inflazione sotto controllo aumentano le probabilità per un possibile taglio dei tassi di interesse nel secondo semestre"."Se l’inflazione rimarrà sotto controllo o il mercato del lavoro mostrerà segnali di indebolimento,", rilancia Alexandra Wilson-Elizondo, global co-head and co-chief investment officer of Multi-Asset Solutions di Goldman Sachs Asset Management. "Ci aspettiamo che la Fed mantenga un atteggiamento attendista in occasione del meeting della prossima settimana, ma vediamo spazio per un taglio dei tassi più avanti nel corso dell’anno".Sul mercato valutario si indebolisce il dollaro con l’aumento delle prospettive di possibili tagli dei tassi d’interesse da parte della Fed, nel secondo semestre.Sullo sfondo i riflettori restano puntati sul, a Londra, dopo l'ormai "scontato" accordo commerciale raggiunto tra le delegazioni dei due Paesi.Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 6.038 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,04%); come pure, pressoché invariato l'(+0,04%).