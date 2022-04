Iveco, assemblea approva tutte le deliberazioni proposte dal CdA

Iveco Group

(Teleborsa) - L'dihaproposte dal consiglio di amministrazione. In particolare, sono arrivati i via libera dei soci al Bilancio separato della società per il 2021 e lo scarico di responsabilità per i componenti del Consiglio di Amministrazione, il parere favorevole in merito al Remuneration Report per l0esercizio 2021 e laad amministratore non esecutivo.Inoltre, Ernst & Young Accountants LLP è stata confermataindipendente della società per l'esercizio 2022, mentre Deloitte Accountants B.V. è stata nominata revisore indipendente della società per l'esercizio 2023. Infine, è stato approvato il(di diritti di sottoscrizione) di azioni ordinarie agli amministratori esecutivi ai sensi dell'articolo 12.6 dello Statuto della società.Illa società pubblicherà i risultati del, seguiti come di consueto dalla chiamata degli analisti, durante la quale "commenteremo i risultati e forniremo un aggiornamento sulle dinamiche del settore e sulle nostre aspettative per il resto dell'anno, in particolare intorno", ha detto il CEO Gerrit Marx durante l'assemblea.