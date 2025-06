Officina Stellare approva bilancio 2024. Dal Lago confermato presidente del Cda

Officina Stellare,

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti disocietà vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha approvato ilal 31 dicembre 2024 e preso visione del consolidato. L’di 371.821 euro sarà interamente destinato a riserve non distribuibili.Nominato anche il nuovoper il triennio 2025-2027, conconfermato presidente. Il CdA sarà composto da 9 membri, nominati con il 98,2% dei voti su proposta degli azionisti di maggioranza (72,7% del capitale). Approvato inoltre un compenso annuo complessivo di 500.000 euro lordi per gli amministratori.