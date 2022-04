Goldman Sachs, utile cala del 43% in trimestre turbolento. Sopra le attese

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche d'affari del mondo, ha registrato risultati sopra le attese nel primo trimestre del 2022, anche se in calo rispetto a un anno fa, in quanto l'attività dei mercati dei capitali si è normalizzata rispetto ai livelli eccezionali di inizio 2021. Ilnei tre mesi al 31 marzo 2022 è stato di 12,93 miliardi di dollari (27% in meno rispetto al primo trimestre 2021 e 2% in più rispetto al quarto trimestre 2021) edi 3,94 miliardi di dollari (contro i 6,84 miliardi di dollari di un anno fa, -43%), pari a undi 10,76 dollari. Il consensus, secondo dati Refinitiv, era per un utile per azione di 8,89 dollari e un fatturato di 11,83 miliardi di dollari."È stato undominato dalla devastante invasione dell'Ucraina - ha commentato, presidente e amministratore delegato - Il contesto di mercato in rapida evoluzione ha avuto un effetto significativo sull'attività dei clienti in quanto l'intermediazione del rischio è emersa e. Nonostante l'ambiente esterno, i nostri risultati nel trimestre mostrano che abbiamo continuato a supportare efficacemente i nostri clienti e sono incoraggiato dal fatto che il nostro franchise più resiliente e diversificato possa generare solidi rendimenti in mercati incerti".La divisioneha generato ricavi netti trimestrali di 7,87 miliardi di dollari, il 4% in più rispetto al primo trimestre 2021 e 98% in più rispetto al quarto trimestre 2021. Migliora anche la performance di reddito fisso, valute e materie prime (), con ricavi in aumento del 21% a 4,72 miliardi di dollari rispetto al primo trimestre del 2021, mentre i ricavi del segmentosono stati in calo del 15% (a/a) a 3,15 miliardi di dollari, a causa dei ricavi netti significativamente inferiori nell'intermediazione di azioni, sia su derivati che su prodotti cash.I ricavi netti dell'sono stati di 2,41 miliardi di dollari per il primo trimestre del 2022, il 36% in meno rispetto al primo trimestre del 2021 e al quarto trimestre del 2021. La diminuzione nelè dovuta a ricavi netti significativamente inferiori nella sottoscrizione di azioni, riflettendo un calo significativo dell'attività a livello di settore, e minori ricavi netti nella sottoscrizione di debiti, a causa dei minori ricavi netti da leveraged finance e attività garantite da attività.I ricavi netti nell'sono stati di 546 milioni di dollari per il primo trimestre del 2022, l'88% in meno rispetto al primo trimestre del 2021 e l'81% in meno rispetto al quarto trimestre del 2021, riflettendo principalmente le perdite nette negli investimenti azionari e i ricavi netti significativamente inferiori in prestiti e debt investments.